Agressieve kinderen en bange ouders: 'Ik hou van mijn dochter, maar de angst is niet meer leefbaar'

(Verschenen in Humo3607 op 20 oktober 2009)

Adriaenssens krijgt elke dag met de gevolgen van die evolutie te maken. ‘Ik zie een groeiende groep jonge lastposten, en dat baart me grote zorgen,’ zegt hij.

Peter Adriaenssens «En dan doel ik niet op jeugdcriminaliteit – uit cijfers blijkt dat die niet toeneemt – maar wél op het feit dat we steeds meer storend gedrag zien. Iedere klassenraad moet in de loop van het schooljaar wel een ernstig geval bespreken. Vroeger was dat niet zo.