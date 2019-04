Jan Mulder: 'De psychiater kan zich definitief vestigen in Anderlecht, want hij zal de hele club op de divan moeten leggen'

Wat is de oorzaak van dat falen? Trainer, spelers en bestuur van Club Brugge wisten het antwoord niet. Toeval misschien. Verder geen aandacht aan besteden. Zulke dingen werden gezegd. Mijn gedachten gingen naar tennisser Stan Wawrinka, die twintigmaal van Roger Federer had verloren en op de persconferentie voor de 21ste match met klem beweerde dat hij ging winnen: ‘Jullie denken toch niet dat ik 21 keer achter elkaar van Federer ga verliezen?’ Na elk jaar zonder winst was de druk voor Club Brugge groter geworden. Ondraaglijk was het nog net niet, maar de tijd begon wel aan de Bruggelingen te knagen.

Dit jaar kon de schande van die twintig onsuccesvolle seizoenen worden weggewerkt: Brugge was in topvorm, Anderlecht zocht naar zichzelf (een onmogelijke opdracht, het ‘grote’ Anderlecht bestaat namelijk niet meer). Voor rust was Brugge heer en meester. Het werd 0-2. Anderlecht kon het niet meer aan. Een monsterscore hing in de lucht. Edoch, in de tweede helft overspeelde Anderlecht de tegenstander opeens. Brugge was nergens meer en na ongeveer vijftien minuten waarin Club alle hoeken van het veld had gezien, zei Marc Degryse, denkend aan de voorgaande 21 jaar zonder overwinning en aan het oppermachtige blauw-zwart voor de rust: ‘Als Club deze wedstrijd verliest, moeten ze naar de psychiater.’ De angst bekroop de jongens van Club meer en meer, het veel zwakkere Anderlecht werd sterker en sterker en kwam terecht op 1-2. Je kon als het ware wachten op de gelijkmaker en de daaropvolgende winnende treffer van de thuisploeg: de genadeklap die Club Brugge de komende 21 jaar weer zou verzekeren van sombere busreizen naar de hoofdstad.

Danjuma scoorde na een plotselinge tegenaanval de 1-3 en de psychiater kon worden afbesteld. De psychiater gaat naar Neerpede, het trainingscomplex van RSC Anderlecht. Niet om de redenen van de opmerkelijk apathische eerste helft van het elftal tegen Brugge te achterhalen, de dokter zal heel Anderlecht op de divan moeten leggen: voorzitter, directeur, terreinknechten, communicatiemensen, trainers, assistenten, de vaste spelers en doe voor de zekerheid de iconen van de toekomst er ook maar bij – het wemelt ervan en dat is niet goed.