We maken ons het meest zorgen over de klimaatverandering, IS en cyberaanvallen. Dat zegt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research, dat jaarlijks naar angsten peilt bij de wereldbevolking. Maar die angsten variëren sterk per regio, per land en in de tijd. ‘In 2013 zag een kwart van de ondervraagde landen de VS als een gevaar, vandaag bijna de helft.’