Dagboek van klimaatactiviste Anuna De Wever (9): 'Mijn lijf is hier niet voor gemaakt'

Zaterdag 30/3: De Wever in the house

Opgestaan met een gevoel van what the fuck!? Mijn tijdlijn staat vol comments. Kennelijk hebben journalisten een paar quotes uit mijn Humo-dagboek gehaald, over mijn klas en hoe ik niet goed in de groep zou liggen. Niet cool en ook los uit de context gerukt! Om negen uur ’s ochtends staat de teller bij die artikels al op achtduizend likes, dus ik schiet een beetje in paniek. Ik lees alle commentaren niet – ik weet toch dat ik er niet gelukkig van zal worden.