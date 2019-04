Hoe ons beroepsonderwijs verwaarloosd wordt: leerkrachten getuigen over het BSO

'Toen we de mama van de spijbelende leerling belden, zei ze: 'Ik weet het. Hij ligt nog in bed. Kun je niet op zijn gsm proberen?'

Karl Van Marcke is praktijkleerkracht bouw in het Scheppersinstituut in Wetteren. Hij houdt een warm pleidooi voor het beroepsonderwijs: ‘Er zit veel meer toekomst in een beroepsopleiding dan veel ouders denken.’

Karl Van Marcke «Het BSO heeft al jaren de reputatie minderwaardig te zijn. Een paar jaar geleden is er wel een televisiecampagne op poten gezet om de clichés en de vooroordelen over het beroeps- en technisch onderwijs te ontkrachten, maar sindsdien is er niets meer gebeurd. Dat is nochtans broodnodig. Onze jongens en meisjes worden nog altijd scheef bekeken, maar als je plots een lek in de waterleiding hebt, wil je wel zo snel mogelijk een gediplomeerde loodgieter. Iedereen heeft een talent, iedereen kan íéts.»

HUMO Veel ouders zien hun kind liever niet naar het beroepsonderwijs gaan?