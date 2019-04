Uit de platenkast van Mauro: ‘Too Hot to Handle’ van Heatwave

Een producer vertelde me ooit dat hij iemand kende die eens aanwezig was op een vergadering met Michael Jackson en zijn juridische team. Die dag was het bloedheet en werkte de airco niet, waardoor men de onderhandelingen even moest stopzetten omdat Michaels neus begon te smelten. Maak zoiets mee. Als een scène met Inspector Clouseau maar onplezieriger, en vooral dieptragisch. Zelf luister ik nog met plezier naar onze verguisde Maanwandelaar uit Nooitland. Wat best wel klinkt als een boosaardig wezen uit de jongerenreeks ‘Nachtwacht’.

Kan iemand dat allemaal perverser verzinnen dan de realiteit? Ik dacht het niet. Wat mij betreft krijgt de realiteit volgend jaar dan ook een Mia’s Lifetime Achievement Award. Nu, zelfs Michael Jackson verzon zijn meesterlijke platen niet zelf. Aan ‘Thriller’ alleen al werkten vijftig topmuzikanten, onder wie ene Steven Ray op bathroom stomp board. Jawel, dé legendarische Bathroom Stomp Steven. Een andere medewerker die mij nogal fascineert, is Rod Temperton.

Hij schreef onder meer ‘Rock With You’ en ‘Thriller’. Tja, op een dag vind je de job van je leven en componeer je zomaar even een aantal van Michael Jacksons beste hits. Temperton had ook zijn eigen band: ‘Heatwave’. Hun eerste plaat ‘Too Hot to Handle’ is vakkundig gefabriceerde popfunk in de stijl van Kool & The Gang en had de hit ‘Boogie Nights’. Maar ook duidelijk niet de middelen van een ‘Off The Wall’ of diens fenomenale zanger. Toch maakte Heatwave hun grootste blunder door geen Bathroom Stomp Steven in te huren.