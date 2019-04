De vrouwen gaan er in de hele wereld op vooruit, maar het verzet ertegen is navenant. De Nederlandse socioloog Abram de Swaan (77) beschrijft in zijn nieuwe boek ‘Tegen de vrouwen’ hoe de opstoot van extreemrechts én van het jihadisme een reactie is op de emancipatie van de vrouw: ‘In de extreemrechtse wereld gaat het steeds over vrouwen die hun plaats moeten kennen en zoveel mogelijk mooie blanke baby’s moeten baren.’