'Ik ben een psychiater en een therapeut, géén goeroe of pastoor. Ik pleit voor nadenken'

Op het nieuwste album van rapper Zwangere Guy komt in het nummer ‘Demain j’arrête’ psychiater Dirk De Wachter aan het woord. Het is een deel uit een lezing die hij eerder heeft gehouden, de rapper vroeg keurig toestemming om er gebruik van te maken. De Wachter wist amper wie Zwangere Guy was. ‘Ik weet niets van rap,’ zegt hij, ‘ik luister naar Bach.’

Zijn jongste zoon praatte op hem in: ‘Dat moet je doen papa, dat is ongelooflijk, Zwangere Guy is de beste rapper van België.’ Toen gaf De Wachter toe, want ja, ‘Bach is dood’, en hij vond het ook wel mooi dat zijn boodschap op die manier mensen bereikt die ‘tattoos hebben over heel hun lijf, die soms een beetje te veel drugs gebruiken, een publiek dat een academicus normaal gesproken niet aanspreekt’.

In ‘Demain j’arrête’ zegt Zwangere Guy zinnen als: ‘Fuck de hele staat, ikke leef en sta, waar da ikke wil, dat is hoe het zit.’ Daarna volgt een sample met de gedragen stem van De Wachter: ‘Ik denk dat we te veel geobsedeerd zijn met geluk. We zijn te zeer bezig met gelukkig zijn. We willen zo nodig dat alles altijd leuk, leuk, leuk is, en dat lijkt me een vergissing.’

Het is een boodschap die De Wachter al jaren verkondigt, waardoor hij bekend is komen te staan als de man die mensen wil verzoenen met een zekere mate van ongeluk. Of op zijn De Wachters: ‘U slecht voelen behoort tot de gewonigheid van het leven, niet altijd en overal, maar af en toe is het heel normaal. Verdriet is geen psychiatrische afwijking.’

Vorige week verscheen bij de onafhankelijke boekhandels een speciaal boek van zijn hand over dit onderwerp: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. De oplage is beperkt, het is een lokkertje dat klanten zich voor een klein prijsje kunnen aanschaffen, maar later dit jaar is het boek overal te verkrijgen.

– Wat is er eigenlijk mis met geluk?