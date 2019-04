U zag onlangs misschien dat filmpje op Facebook circuleren waarin Sheila E. een lesje funk drumming geeft aan Stewart Copeland, ooit de drummer van The Police. Het is een fragment uit ‘On Drums: Stewart Copeland!’, een driedelige documentaire die Copeland maakte voor BBC 4, met als doel: meer respect eisen voor die arme drummer. Copeland ging behalve bij Sheila E. ook op bezoek bij Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith en zijn collega bij Foo Fighters Taylor Hawkins. Humo volgde zijn voorbeeld en bracht vier Belgische rockdrummers samen in de Number Nine Studios in Gentbrugge: Stéphane Misseghers, al meer dan tien jaar de drummer bij dEUS, Bent Van Looy, lange tijd zingende drummer bij Das Pop, Steve Slingeneyer, lang de meppende kracht achter Soulwax, nu drummer bij WWWater, en Stefanie Mannaerts, drumster en zangeres bij de metalband Brutus.

HUMO ‘Hoe noem je een drummer die net is gedumpt door zijn vriendin?’ ‘Dakloos.’ Waarom wordt er zo vaak met jullie gelachen?