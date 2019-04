De mensaap in Matteo Simoni: 'Springen, vliegen en muziek maken'

'Missing Link' is vanaf 10 april te zien in de bioscoop

HUMO Samen met Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke maakte je net je regiedebuut met ‘Trio’, en je eerste Engelstalige film staat op stapel, maar dit kon er ook nog wel bij?

MATTEO SIMONI «‘Missing Link’ is gewoon een heel goeie film, ontroerend en grappig tegelijk. Dus ja, dat wilde ik wel doen. Het gaat over een grote, struise mensaap waar een klein hartje in blijkt te zitten. Geen idee waarom ze aan mij dachten voor die rol, maar ik voelde wel een link (lacht). Niet dat ik al veel had gezien toen ik toezegde, maar ik wist meteen dat het goed zat. Ik hou ook van tekenfilms: ik ben als kind als een blok gevallen voor ‘Toy Story’ en sindsdien is de liefde nooit weggegaan.»

HUMO Heb je je laten inspireren door wat Zach Galifianakis in het origineel deed, of kon je het naar je hand zetten?

SIMONI «Je baseert je natuurlijk op de oorspronkelijke tekst, maar die bekt niet altijd in het Nederlands, want je moet je ook richten op hoe de mond van het personage beweegt. Als we in de studio dus iets vonden dat beter overeenkwam, gingen we daarvoor. Enkel het beste is goed genoeg.»

HUMO Hou je van stemmenwerk?

SIMONI «Het is superleuk als afwisseling, want het is iets totaal anders dan acteren. Ik combineer de dingen graag, van toneelspelen, over iets inspreken, tot zelfs regisseren zoals onlangs bij ‘Trio’. Ik hoop dat ik tot mijn dood mag blijven jongleren met van alles. Maar ja, het is iets helemaal anders dan spelen, veel technischer. Je moet kunnen vliegen, springen en muziek maken met je stem, meer heb je niet.

»Het is ook hard werk, zo’n stem inspreken, maar bij een film is er gelukkig tijd voor. Dat is anders bij reclamewerk. Ik word altijd onzeker van hoe snel zo’n spot moet worden ingeblikt. Bij een film heb je de ruimte om het goed te doen en dat is belangrijk. We hebben er in totaal vijf dagen aan gewerkt, telkens drie à vier uur aan een stuk. Langer moet dat ook niet duren, want daarna heb ik zonlicht nodig.»