Apotheose

Dra krijgt u een antwoord op al uw vragen. Krijgt boze koningin Cersei Lannister haar verdiende loon? Bestijgt koene krijger Jon Snow na hun baasje ook één van Daenerys’ draken? Maar vooral: weet u na zeven seizoenen, 67 afleveringen en honderden intriges nog wel wat er in hemelsnaam gaande is?

Even opfrissen! Aan het einde van seizoen 7 was een uit de doden herrezen Jon Snow met een handvol dappere strijders – in een expeditie die ongeveer even weloverwogen was als een deelname aan ‘Temptation Island’ – achter De Muur afgezakt om het bestaan van de White Walkers, zeg maar ijszombies, te bewijzen. Troonpretendent Daenerys Targaryen moest ’m evenwel komen redden en verloor één van haar draken aan de Night King. Die tot zombie verworden draak brandde in de seizoensfinale De Muur plat, waardoor de weg zuidwaarts nu open ligt voor de White Walkers. Intussen wendde Jaime zich af van zijn zus Cersei, die steeds gestoorder voor zich uit ging staren. In het noordelijke Winterfell herwon Sansa Stark de controle, terwijl Arya Stark de weg naar huis vond: de zusjes voorzagen de keel van manipulator Littlefinger van een extra tochtgat. En misschien wel de grootste onthulling: de echte naam van Jon Snow bleek Aegon Targaryen, wat van hem de enige rechtmatige heerser van Westeros maakt.

Zo, u bent weer mee, we kunnen er – net als die zombiedraak – stevig invliegen.