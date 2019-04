Het was geen sinecure om beide dames samen te krijgen. Naast hun drukke agenda’s speelde er nog iets: een jaar geleden hebben ze elkaar op de tenen getrapt in een discussie over vrouwenbesnijdenis. ‘Goedele Liekens verkondigt graag dat het allemaal een kwestie van voorlichting is, dat moeders die hun dochters laten verminken onvoldoende geïnformeerd zijn. Dat choqueert mij. Afrikaanse vrouwen zijn niet dom, ze weten heel goed wat ze hun dochters aandoen,’ zei Kanko in De Morgen. Liekens reageerde in een open brief. ‘Beste mevrouw Kanko, dat u en uw moeder heel goed wisten welke nefaste gevolgen genitale verminking kon hebben, neem ik aan. U komt tenslotte uit een geprivilegieerde situatie in een grootstad. Maar lang niet alle Afrikaanse vrouwen en mannen zijn hiervan op de hoogte. Dat heeft niets met dom te maken, wel met toegang tot de juiste informatie.’

Dat schoot bij Kanko zodanig in het verkeerde keelgat dat ze twijfelde om in te gaan op een tête-à-tête met de bekendste seksuologe van de Lage Landen. Na een – toch nog – hartelijke begroeting wil Goedele de olifant zo snel mogelijk de kamer uit.

Goedele LIEKENS «Zeg, ik hoor dat er over ons wordt verteld dat wij niet de beste vriendinnen zijn?»

ASSITA KANKO «Ik respecteer je werk en je strijd voor vrouwenrechten, maar met die brief heb je op mijn ziel getrapt. Ik voel mij allesbehalve geprivilegieerd. Ik ben niet opgegroeid in een grootstad maar in een Burkinees dorp zonder kraanwater of elektriciteit. Wij moesten kilometers verderop water halen en droegen de kruiken op ons hoofd. Op mijn 5de werd ik vastgegrepen en met bruut geweld besneden. Je moet begrijpen dat dat een trauma was. Daarom deden je woorden zoveel pijn, maar wellicht had je het niet zo bedoeld.»