Studio 100 start eigen onderwijsnet. 'Vraag maar eens aan kinderen of ze naar een steiner- of een Plopsaschooltje willen!'

De wereld stond vorige week even stil toen Gert Verhulst aankondigde dat hij zou scheiden van zijn lieve hond Samson. Wildvreemden omhelsden elkaar troostend in de supermarkt, er vloeiden tranen van dankbaarheid en de tickets voor de afscheidsshows vlogen de deur uit. Alleen bij de VRT – die nota bene jarenlang rechtop werd gehouden door Samson en Gert – klonken een paar zure valse noten.

Stijn Evenaerts (kinderpsycholoog) «Toen Gert Verhulst vorige week in ‘De afspraak’ zat, vroeg de cultuurmarxist van dienst botweg of Samson en Gert wel educatief genoeg zijn geweest. Gert heeft daar goed op gereageerd. ‘Wij leren kinderen omgaan met hun gevoelens,’ zei hij. ‘Als Alberto een stuk taart jat en wordt betrapt, leert hij omgaan met schuldgevoelens. Daar kunnen ze in Sesamstraat nog wat van leren, met hun debiele liedjes over letters en tellen!’ Verhulst had een punt: de reeks zat vol levenslessen voor kinderen.»

HUMO Wat voor levenslessen?

Evenaerts «Ten eerste: als je een taart steelt, moet je ervoor zorgen dat je niet wordt betrapt. Anders krijg je schuldgevoelens opgedrongen. Maar algemener: Samson en Gert wonen in een universum waar intelligentie geen rol speelt. Dat is een hele troost voor kindertjes die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is een verademing na al die hoogdravende, vergezochte boeken van pakweg Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert of Roald Dahl die hun in sommige milieus worden opgedrongen. Tussen haakjes: de kerstvakantie is al uitverkocht, maar de afscheidsshows lopen nog tot begin april.»

HUMO Zijn dat dan geen goeie boeken?

Evenaerts «Och, ze worden wel aangeprezen op onze scholen, maar wat is het resultaat? Het begrijpend lezen gaat er drastisch op achteruit, zoals uit studies blijkt. Tja, als je kinderen onbegrijpelijke nonsens voorschotelt, hoe moeten ze dan begrijpend leren lezen? En die 10 euro extra voor een droomstoel is een goeie investering, want dan zit je echt met je neus op het podiumgebeuren!»

HUMO Pleit u voor ‘Samson & Gert’-voorleesboekjes op school?

Evenaerts «Ja! Maar ik wil het breder zien. Niet toevallig ben ik betrokken bij een nieuw onderwijsproject. Veel kan ik daar nog niet over kwijt, maar het gaat om een nieuwe, onafhankelijke scholengroep.»

HUMO Zoiets als de steinerscholen?

Evenaerts «Zeker niet. We hebben aan duizend 6-jarige kinderen gevraagd: willen jullie naar de steinerschool of naar de Plopsaschool? Slechts een kleine minderheid wilde niet naar de Plopsaschool, en dan nog alleen omdat ze dachten dat er ook een Bumba- en een K3-school bestond. Wellicht komen die er ook, want wij vinden keuzevrijheid in het onderwijs erg belangrijk.»

HUMO Hoe groot is de invloed van Samson en Gert geweest?

Evenaerts «Die is niet te onderschatten. De tieners die elke week tegen het klimaat betogen, zijn allemaal groot geworden met de Heerlijke Hond en de Einstein van de Kindertelevisie. Ze hebben de les goed begrepen: als de planeet een taart is, en je steelt daar een stuk van terwijl de waakhond van dienst je niet naar de strot kan vliegen omdat hij vastgenaaid zit aan een mandje, dan euh... dan moet je er niet op rekenen dat de overheid in de gedaante van de burgemeester... Enfin, dat is allemaal nogal ingewikkeld. De maatschappelijke implicaties van sommige afleveringen zullen pas in het middelbaar onderwijs worden behandeld. Shakespeare bespreek je toch ook niet met 7-jarigen?»

HUMO Jullie leggen de lat hoog?

Evenaerts «Iedereen moet zelf zijn lat leggen. Je kunt die latten – in vrolijke kleuren – kopen in elke Plop Shop in onze pretparken.»