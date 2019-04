'Ik heb in dit onderzoek te vaak de indruk gehad dat ze zijn overlijden per se aan doping willen linken'

Stijn Vandenberghe: ‘Fiets onder het stof’

Een halfjaar voor die fatale dag had Michael Goolaerts zich nog laten screenen: zijn hart bleek in prima conditie. De renner maakte zelfs deel uit van een universitaire studie naar de invloed van intensief sporten op het hart. Het mocht allemaal niet baten: tijdens Parijs–Roubaix zeeg hij neer op een kasseistrook, nadat zijn hart het had begeven. Naar een aanleiding daarvoor blijft het tot op vandaag gissen, maar een autopsie van het Franse parket bracht alvast aan het licht dat Goolaerts geen verboden middelen in het lichaam had. Stijn Vandenberghe, de mecanicien die als eerste van de ploeg bij Goolaerts was na de val, is nog steeds diep onder de indruk.