Celien Deloof (26), vastgoedmakelaar en dochter van Margriet Hermans: 'Ik heb er lang wakker van gelegen dat ik niemand vind die in mij gelooft'

Celien Deloof timmert in de Noorderkempen samen met haar man Nico Vergaelen niet onverdienstelijk aan de weg als makelaar, weten we sinds ‘Huizenjagers’ op VIER. Niet dat ze niet graag zingt, maar ze heeft ook graag een dak boven haar hoofd, zegt ze. Ze is even vrolijk als haar moeder, maar een stuk behoedzamer. Als Margriet Hermans doodleuk vertelt dat de titel boven haar eerste Humo-interview ‘Ik vind dat Will Tura niet kan zingen’ luidde, reageert ze meteen: ‘Mama, hou toch je mond.’