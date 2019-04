'Wie vandaag geboren wordt, zal grote delen van de planeet onbewoonbaar zien worden'

De Omwenteling is in ‘De muur’ al achter de rug, de klimaatcatastrofe heeft oude landschappen doen verdwijnen en alleen een 10.000 kilometer lang betonnen bouwwerk kan Groot-Brittannië nog tegen het wassende water beschermen. Op die muur patrouilleren jonge wachters, onder wie hoofdfiguur Joseph Kavanagh: zij moeten die andere bedreiging, de klimaatvluchtelingen, tegenhouden. Van onze nachtmerries omtrent het klimaat heeft Lanchester een spannende roman weten te maken.

In een hotel bij een Amsterdamse gracht vraag ik hem of ook die andere nachtmerrie meespeelde toen hij over het ommuurde Groot-Brittannië schreef: de brexit.

JOHN LANCHESTER «Ik begrijp dat mensen daar meteen aan denken, of aan de muur die Donald Trump wil bouwen aan de Mexicaanse grens, maar mij was het toch om de klimaatopwarming te doen. Het begon met een bizarre droom die altijd weer terugkwam: een man alleen op een muur, ’s nachts, starend naar de oceaan. Dat intrigeerde me, ik zette er een andere roman waaraan ik werkte voor opzij. Wie was die man, in wat voor een wereld leefde hij? Ik ging beseffen dat het de wereld na de klimaatcatastrofe was die mijn onderbewuste bezighield.»

HUMO Het tijdstip van de grote klimaatcatastrofe houdt u vaag. Opzettelijk?