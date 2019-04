Vorige week zakte François Ozon even af naar Brussel. Tijdens het interview maken we de regisseur van ‘Sous le sable’, ‘Swimming Pool’ en ‘L’amant double’ er attent op dat we ons op een steenworp bevinden van de Grote Markt, waar in de 16de eeuw de graven van Egmont en Horne een kopje kleiner werden gemaakt nadat ze in opstand waren gekomen tegen, jawel, een kardinaal.

François Ozon «Oef, mij hebben ze gelukkig nog niet onthoofd! Maar ik heb wel veel tegenkanting ondervonden. De advocaten van Bernard Preynat hebben tot op het allerlaatste moment geprobeerd om de release van ‘Grâce à Dieu’ tegen te houden. Gelukkig heeft het Franse gerecht hun ongelijk gegeven.»

HUMO Klopt het dat u, voor de eerste keer in uw carrière, ook moeite had om het budget bij elkaar te sprokkelen?