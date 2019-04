Het geheime seksleven van pastoor Pierre Valkering: 'Porno kan ons iets laten zien van het evangelie'

Pastoor Pierre Valkering (58) had een verrassende uitsmijter klaar op het einde van de viering van zijn 25-jarige ambtsjubileum in de Amsterdamse Vredeskerk. In een roze kazuifel stelde hij zijn biografie ‘Ontkleed niet naakt staan’ voor, waaraan hij vier jaar in het geheim heeft gewerkt. Daarin schrijft hij uitvoerig over zijn bezoeken aan homosauna’s, zijn jeansfetisj en zijn pornoverslaving: ‘Hopelijk kan ik de kerk genezen.’ Bisschop Jos Punt heeft hem intussen gevraagd terug te treden.