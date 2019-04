'Ik heb een moeder huiswaarts gestuurd die later haar kinderen heeft gedood. Daar voel ik me nog altijd slecht over'

Een jonge vrouw komt klagen dat haar louche Tinderdate haar nog 200 euro verschuldigd is. Een andere vrouw koopt een hond bij een illegale broodfokker en is verbaasd dat het beestje ziek wordt. Een oudere man klaagt dat bomen hun bladeren laten vallen: ‘Het is hier altijd herfst.’ De problemen die aan bod komen in ‘Pop-uprechtbank’ zijn niet van staatsbelang, maar voor de betrokken partijen daarom niet minder prangend.

Herlinde Van de Wynckel «Wat futiel is voor u en mij en voor één van de partijen, is vaak van levensbelang voor de andere partij, dát is het centrale probleem bij alle bemiddeling. Sommigen fixeren zich zo op een klein probleem dat het in hun ogen enorme proporties aanneemt.»