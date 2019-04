‘O Romeo, Romeo! Wherefore art thou, Romeo?’ Omdat u het vraagt: sinds kort fungeert de Brusselse chouchou Roméo Elvis niet alleen als mieterse rapper, maar ook als chroniqueur van de tijd. Op solodebuut ‘Chocolat’ spuwt hij in 19 ongecensureerde tracks zijn gal over racisme, de streken van Theo Francken en zijn eigen wilde jaren. ‘Toen ik doorhad dat ik heroïne zat te nemen, dacht ik: what the fuck?’