Leah Thys (73) is al bijna 25 jaar wereldberoemd in Vlaanderen als bitchy Marianne in ‘Thuis’, en straks nog beroemder als zichzelf in ‘Twee tot de zesde macht’. Geen idee hoe Emma zal evolueren, gespeeld door de dik een halve eeuw jongere Elise Roels (21), maar over één ding zijn de dames het roerend eens: ‘Als ik er geen zin meer in heb, mag mijn personage sterven. Ik zou het verschrikkelijk vinden om iemand anders haar te zien spelen.’