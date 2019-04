In Koekelberg werd vorige week een vrouw van het zebrapad gemaaid door een jonge bestuurder die twee auto’s inhaalde op het fietspad. Achteraf verklaarde hij ‘zelf ook slachtoffer te zijn.’ Eén dag later werden in Kraainem en Arendonk nog twee mensen doodgereden op het zebrapad. Slalommen er steeds meer gekken over de baan? En waarom gedragen ze zich zo roekeloos?