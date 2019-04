Dit was het allereerste rockfestival van België. 'Er werd vuurwerk afgestoken in een zaal met 6000 mensen'

Jazz Bilzen, oké, daar had de popmuziek al een belangrijke bijrol in 1967 en 1968, maar op het eerste volledig aan pop en rock gewijde festival in Vlaanderen is het nog wachten. Niet lang meer, weet Louis De Vries. De eerste contracten liggen op zijn bureau, klaar om te ondertekenen. 21 juni wordt niet alleen het begin van de zomer, maar ook de datum waarop in 1969 het First International Pop Event zal plaatsvinden.

LOUIS DE VRIES «Het idee kwam eigenlijk van Jo Dekmine, de eigenaar van Théâtre 140 in Brussel en een creatieve, vooruitstrevende man met een brede interesse. Theater, muziek, dans. Als scholier nam ik al de trein van Antwerpen naar Brussel om in de 140 The Living Theater of New York te zien, of vernieuwende balletvoorstellingen. En ik heb Pink Floyd geprogrammeerd bij hem. Dat vond hij zó geweldig dat hij mee met mij naar Londen ging. Naar de Marquee Club en naar andere cafés waar groepen optraden die later wereldberoemd zouden worden. Daar zijn we beginnen te broeden op een festival in Antwerpen, dat toen bij ons het centrum van de pop en rock was, met het Pannenhuis als belangrijke plek. Een oud, vervallen, bruin café dat wij een modern interieur hadden gegeven, met de hulp van decormakers die ook voor de 140 werkten. Alles in wit en zwart, het was de tijd van de popart. Jo zei: ‘Jij kent heel veel groepen, ik vind wel een sponsor.’ Dat werd Belga.»