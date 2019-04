(Verschenen in Humo 3727 op 7 februari 2012)

Een paar dagen voor Kerstmis 2011. Julian Assange is net verhuisd naar een nieuwe schuilplek, diep verborgen in het Engelse platteland. Het huis wordt hem ter beschikking gesteld door een WikiLeaksaanhanger. Met z’n twee slaapkamers, grote stenen open haard en terras kan je het bezwaarlijk een stulpje noemen, maar toch is het niks in vergelijking met het landgoed in Norfolk waar Assange de voorbije 363 dagen onder huisarrest zat. Al die tijd zat hij te wachten op de beslissing van de Britse rechter of hij nu wel of niet aan Zweden zou worden uitgeleverd. Daar willen ze hem stevig aan de tand voelen over het vermeende seksuele misbruik van twee Zweedse vrouwen, met wie hij kortstondige relaties onderhield in de zomer van 2010.