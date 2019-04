'Anderlecht zal afscheid moeten nemen van zowat het hele elftal. Van de keeper tot de spits: alles moet op de schop'

De ex-trainer: Aad de Mos

‘Stinkende vis’

Toen Marc Coucke één jaar geleden eigenaar werd van Anderlecht en meteen als een wervelwind door de club raasde, had Aad de Mos er alle vertrouwen in dat hij de juiste man op de juiste plaats was. Dat vertrouwen wankelt nog altijd niet.

Aad de Mos «Alle pijlen worden nu op Coucke gericht, maar dat is ten onrechte: hij moet eerst de puinhoop ruimen die hij heeft aangetroffen. De malaise is ontstaan omdat Herman Van Holsbeeck (voormalig sportief manager, red.) bijna uitsluitend vertrouwde op transfers van Mogi Bayat, en is daarna nog verder gegroeid onder Luc Devroe (de door Coucke aangestelde opvolger, red.) die meer op kwantiteit dan op kwaliteit mikte.