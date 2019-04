Dagboek van een klimaatactivist (10): 'Minpuntje van de dag was Ben Weyts'

ZATERDAG 6/4: 'Dutje in de duinen'

Gisteren de paasvakantie al feestend ingezet. In de eerste discotheek waar we naartoe wilden, mocht ik niet binnen: sinds ik met klimaatspijbelen ben begonnen, kan ik moeilijk ontkennen dat ik nog geen 18 ben. Maar het is oké: we vinden uiteindelijk een andere plek om te feesten en te dansen.

’s Morgens ga ik meteen naar papa. We gaan een dagje uitwaaien in Zeeland. In Antwerpen zie ik de zee bijlange niet vaak genoeg, dus profiteren we altijd van weekenden en vakanties om het water op te zoeken. Ik doe niks liever dan een dutje in de duinen na een lange strandwandeling, met de zon in mijn gezicht. Ook handig: op het strand heeft mijn telefoon geen bereik, dus heel even kan niemand me storen.

Ik ga ook bij mijn grootouders langs. Ik heb een hele goeie band met hen: ze zijn awesome. Mijn opa is ziek en moeke zorgt voor hem, dus meelopen op de klimaatmarsen gaat niet. Jammer, want anders zouden ze er absoluut elke donderdag staan.