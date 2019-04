De afgelopen zes maanden heeft muziekproducent Carl Falk zich in zijn donkere opnamestudio in het centrum van Stockholm opgesloten om samen te werken met een geest. Met een gekwelde blik zit hij aan zijn controlepaneel.

Carl Falk «Ik heb geprobeerd door de ogen en oren van iemand anders te producen – iemand die er niet meer is. Het was heel moeilijk om mezelf niet de hele tijd in vraag te stellen. ‘Zou hij dit leuk vinden? Wat zou hij hier hebben gedaan?’»

De ‘hij’ naar wie Falk verwijst, is Tim Bergling, aka Avicii, de dj en songschrijver die wereldhits als ‘Levels’ en ‘Wake Me Up’ op zijn naam heeft staan. Bergling stierf op 20 april 2018 op 28-jarige leeftijd, terwijl hij op vakantie was in Muscat, Oman. ‘Hij kon niet doorgaan,’ zo stond te lezen in een verklaring die zijn familie na zijn dood verspreidde. Hoewel ze nog steeds weigeren om in te gaan op de details van zijn dood, erkennen ze publiekelijk dat het om zelfdoding ging.