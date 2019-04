Het Britse duo Bear’s Den liep op 6 april warm voor hun Rock Werchter-show in het Koninklijk Circus. Ik had de dag voordien een tête-à-tête met frontman Andrew Davie over zijn persoonlijkste werk tot dusver.

HUMO Ik ben geen psycholoog, maar op basis van de tien nummers op ‘So That You Might Hear Me’ concludeer ik dat je op zoek bent naar connectie.