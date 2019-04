Uit de platenkast van Mauro: ‘Flash Gordon: Original Soundtrack Music’ van Queen

Zonet per postduif een telegram verstuurd naar De Hoofdzetel der Wereldwijde Filmindustrie: ‘GEEN BIOGRAFISCHE ROCKFILMS MEER A.U.B. BAL ALTIJD MIS. DANK U VOOR HET BEGRIP’. Ik weet niet hoe ze het telkens weer klaarspelen. De film op zich kan wel oké zijn, maar de vertolkingen zijn altijd, maar dan ook áltijd een hilarisch misverstand. Ik zag een stukje van die film over Queen. Hahahahaha! Moet allemaal kunnen, joh. Zelf ben ik van kinds af aan al zot van Queen. Nooit begrepen waarom ze weleens een foute band worden genoemd. Waarschijnlijk omdat de diepzinnige muziekfan geen levensvreugde kent. Niets om mee te lachen, ik heb best wel met hen te doen. En met hun Leonard Cohen-collectie. Queen maakte ooit de soundtrack van ‘Flash Gordon’, een sciencefictionfilm zo allesverterend campy dat, wie weet, zelfs Freddie Mercury het weleens te veel van het goede kon gaan vinden. Ach, het zal wel niet. ’t Is me ook niet duidelijk of deze film voor kinderen of volwassenen is bedoeld. De scène waarin Prinses Aura door een intergalactische dominatrix met de zweep wordt bewerkt, lijkt mij alvast eerder een tegemoetkoming aan een publiek van zweterige oude vetzakken. En dat de rol van prinses gebracht wordt met de overdreven schoonheid van Ornella Muti maakt de zaak er niet minder verwarrend op. Molto piccante! En de soundtrack zelf? Zeer goed, natuurlijk. Sinistere synths, progrock, soundbites (‘Flash, we have 24 hours to save the Earth!’) en Queen zoals Queen moet zijn: volledig erover. En daar nog eens over.

Dit artikel staat in: HUMO van dinsdag 16 april Lees alle reportages