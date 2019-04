Kevin Kölsch «Dennis en ik zijn opgegroeid met de boeken van King, dus toen dit project onze richting uitkwam, moesten we toch even in elkaars arm knijpen. Maar eenmaal op de set voelden we eigenlijk niet zoveel druk op onze schouders. Pas toen het tijd werd om de afgewerkte film aan King te laten zien, sloeg de schrik ons om het hart. Die twee uren dat hij in de zaal zat terwijl wij ergens in een hoekje op onze nagels stonden te bijten, waren wellicht de zenuwslopendste van ons leven. Toen hij ons vertelde dat hij de film goed vond, viel er een immense last van onze schouders.»

HUMO Tijdens de opnamen van de eerste ‘Pet Sematary’, in 1989, stond King bijna elke dag op de set om alles in de gaten te houden.

Kölsch «Ons heeft hij met rust gelaten, nadat hij ons op het hart had gedrukt dat we vooral ons eigen ding moesten doen. Hij was trouwens erg te spreken over de veranderingen die we hebben aangebracht.»