Kato Colpaert, de dochter van Joke Schauvliege: 'Alles wat gebeurd is, heeft ons sterker gemaakt'

Geen mens die na haar ontslag nog een cent had ingezet op de politieke toekomst van Joke Schauvliege. Zelfs Joke Schauvliege niet: nadat ze als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw verstrikt was geraakt in al dan niet bestaande intriges rond de klimaatmarsen, was het naar eigen zeggen dankzij haar gezin dat ze tóch de moed vond om straks, op 26 mei, alsnog de Oost-Vlaamse lijst te trekken voor CD&V. Eén stem heeft ze al: die van dochter Kato. ‘Ik denk dat alles wat er is gebeurd, ons gezin nog sterker heeft gemaakt.’