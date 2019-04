'De geruchten kloppen aan de deur van Humo!'

De hele N-VA zit aan de coke

Het is een cijfer dat al langer circuleert bij onze politicologen: N-VA-aanhangers consumeren 23 procent meer chili con carne dan de gemiddelde Vlaming. Bij hun mandatarissen groeit die kloof tot 38 procent. Vanwaar die opvallende cijfers? Het zou te maken hebben met de import van cocaïne in blik, geëtiketteerd met het windzaaiende gerecht. Als er weer een lading binnenkomt, krijgen de N-VA’ers daar inside-information over, en ze haasten zich naar de Colruyt of de Lidl om alzo een snuifje mee te pikken. Harde bewijzen zijn er nog niet, maar de cijfers zijn te opvallend om ze te negeren.

