'Ik werk harder dan de echte president'

Julia Louis-Dreyfus is nog gekleed als Selina Meyer als we haar op de gang van het Marriot Essex House tegenover Central Park in New York treffen. ‘Ik denk dat haar ‘uhm’ het tempo uit de dialoog haalt,’ zegt ze nog snel tegen een collega. ‘Knip het er maar uit.’ Pas dan merkt de actrice op dat ze omringd is door een horde internationale journalisten die gretig nota nemen van de conversatie. Ze verdwijnt snel en lichtjes vloekend met een make-upteam in haar kielzog.