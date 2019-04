Hoe zou het eigenlijk zijn met... Jo Lernout? 'Ik heb fouten gemaakt, maar ik heb niemand opgelicht'

In ‘Don’t Worry Be Happy’ blijft reportagemaker Peter Boeckx weg van de glamour uit zijn vorige reeks ‘The Sky Is the Limit’, en volgt hij een aantal families die op de rand van de armoede leven, maar er toch het beste van maken. De bekendste is Jo Lernout, ooit beroemd en schatrijk, vandaag berucht en berooid. Na het faillissement van L&H werd Lernout samen met zijn zakenpartner Pol Hauspie veroordeeld voor boekhoudfraude en corruptie, en belandde hij in de gevangenis. Vandaag, achttien jaar later, wachten 15.000 gedupeerde beleggers nog altijd op een schadevergoeding.

Jo Lernout «Ik heb getwijfeld om mee te werken aan het programma, want het burgerlijke proces waar de omvang van de schadevergoedingen bepaald wordt, is in maart begonnen. De titel ‘Don’t Worry, Be Happy’ zal bij de gedupeerden misschien wrevel opwekken: ‘Wij zijn ons geld kwijt en hij loopt er fluitend bij.’ Ik ben wel wat bang voor die reacties, maar ik heb uiteindelijk toch ingestemd, want de enige op wie de titel echt van toepassing is, is mijn vrouw Annie. Zij is inderdaad happy en maakt zich geen zorgen, want ze sleept niet hetzelfde verleden mee als ik. En vooral: voor haar is wat ze nu heeft – zelfs al zitten we hier op de armoedegrens – beter dan wat ze ooit gekend heeft.

'Ik loop hier niet fluitend rond, en wil de schuld niet op anderen steken. Maar ik wil dat de mensen ook de waarheid kennen: men heeft ons moedwillig gekelderd'