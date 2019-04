Steven TEBBE (directeur CDP Europe) «Onze database bevat info over de uitstoot van 7.000 bedrijven uit de gas-, olie-, en steenkoolsector. Zij zijn goed voor de helft van de globale beurswaarde en hebben een enorme impact op het klimaat. De grootste vervuilers kunnen we terugbrengen tot honderd multinationals. Van Chinese koolmijnbedrijven tot olie- en gasreuzen als Shell en Total. Zij spelen een aanzienlijke rol in de klimaatopwarming, maar kunnen ook een cruciale rol spelen in de bestrijding ervan.»

HUMO Tegen 2050 zouden we moeten evolueren naar een CO2-neutrale economie.

TEBBE «Bedrijven die hun CO2-uitstoot niet verminderen, zullen zien dat de wereld er over tien jaar helemaal anders uitziet. Hun businessmodellen zullen de transitie moeilijk overleven.»