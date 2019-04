'Door de juiste voeding kun je een derde van alle gevallen van dementie voorkomen'

Lisa Mosconi is doctor in de neurowetenschappen, de nucleaire geneeskunde en de voedingswetenschappen. Ze is verbonden aan drie universiteiten en is adjunct-directeur van de Alzheimer’s Prevention Clinic in New York.

HUMO U doet al jaren onderzoek naar alzheimer. Wanneer besloot u zich toe te leggen op het verband tussen alzheimer en voeding?

Lisa Mosconi «Ik studeerde neurowetenschappen toen mijn grootmoeder de eerste tekenen van dementie begon te vertonen – die aandoening zit in onze familie. Nadat ik voor mijn promotieonderzoek van Firenze naar New York was verhuisd, onderzocht ik het verband tussen een familiale voorgeschiedenis en alzheimer. Net zoals andere wetenschappers kwam ik tot de conclusie dat genen niet zo’n belangrijke rol spelen: minder dan 1 procent van de bevolking is drager van genetische mutaties die alzheimer kunnen veroorzaken. De vraag is dan: welke andere factoren kunnen verklaren waarom sommige mensen de ziekte krijgen en anderen niet?