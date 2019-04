‘De moordenaar kwam dichterbij. Ik zag zijn geweer en begreep dat ik wellicht zou sterven.’ Journalist Philippe Lançon (56) raakte zwaargewond in het gezicht bij de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo. In zijn boek ‘Le lambeau’ vertelt hij hoe hij een ander mens is geworden na de terreurdaad. ‘Ik ben niet meer die ijdele, babbelzieke figuur die op die 7de januari 2015 naar de redactie fietste.’