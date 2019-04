Het allereerste dubbelinterview van Siska Schoeters en Tomas De Soete: 'Uit elkaar? Ik heb de fut niet om met een ander te slapen'

Hangt er iets in de lucht? Bij Telenet speelt Philippe Geubels een aan lager wal geraakte versie van zichzelf in ‘Geub’. In ‘Fiskepark’ is Tomas De Soete een aan lager wal geraakte Tomas De Soete. De reeks is gefilmd en gekaderd als true crime, over de moord op Bent Van Looy. Zijn lijk wordt op een ochtend gevonden in een vijver, met een hakbijl door zijn voorhoofd. Een verwilderde, wanhopige De Soete is dé hoofdverdachte. Kameraad Jan-Jaap van der Wal en lief Siska Schoeters– sinds januari één van ‘De madammen’ op Radio 2 – doen ook mee. Alles is uiteraard fictief, maar terwijl ‘Geub’ meer weg heeft van een sitcom, vertoont De Soetes reeks opvallend veel raakvlakken met de werkelijkheid.

Tomas De Soete «Toen ik aan ‘Fiskepark’ begon te schrijven, was het de eerste keer in mijn leven dat ik me moest afvragen: ‘En wat ga ik nu eens doen?’ Een verdomd lastige vraag, want vroeger kwam er altijd wel íéts mijn richting uitgewaaid. Nu moest ik helemaal van nul beginnen. Ik had geen idéé wat ik wilde.

»Ik had net acht jaar na elkaar elke dag een nieuw programma gemaakt: eerst vijf jaar in de ochtend bij Studio Brussel, daarna drie jaar ‘Café Corsari’. Elke dag opnieuw kreeg ik mijn rapport in de vorm van luister- en kijkcijfers. Het mocht eens iets anders zijn. Iets waaraan ik wat langer kon timmeren.»