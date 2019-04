'Ik kreeg dreigbrieven. Mijn advocaat zei: 'Ga niet te dicht bij de sporen staan als je de metro neemt, en pas op als je de straat oversteekt''

‘U herkent me aan mijn lange rode jas,’ sms’t Stéphanie Gibaud vijf minuten voor onze afspraak in een Parijse brasserie. Het mailverkeer dat aan dit interview voorafging, verliep via een beveiligd adres. Ze vraagt om achteraan te gaan zitten, in de donkerste hoek van het café.

Stéphanie Gibaud «Nee, ik ben niet paranoïde. Maar de technologie vertrouw ik niet meer. Sinds ik frontaal met UBS France in aanvaring kwam, weet ik dat zij de middelen hebben om mijn smartphone te hacken en mijn e-mails te lezen. Toen ik een deal had gesloten met het ministerie van Financiën, was UBS meteen op de hoogte. Ik weet zeker dat niemand gelekt had. Ze konden dat alleen weten door me af te luisteren.»

Eind februari werd de private bank UBS door de Franse rechtbank veroordeeld tot een recordboete van 4,5 miljard euro. Die veroordeling was een rechtstreeks gevolg van het overdonderende bewijsmateriaal dat klokkenluidster Stéphanie Gibaud verzamelde. ‘Eindelijk kreeg ik gelijk.’