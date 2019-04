Howe Gelb: 'Ik heb Keanu Reeves geleerd hoe je je moet gedragen als een rockster'

The Colorist Orchestra – het eigenzinnigste orkest van het land, gespecialiseerd in andermans songs nieuw leven inblazen – heeft een nieuwe samenwerking beet. Na zowat dertig platen als frontman van Giant Sand, een dikke twintig soloalbums en samenwerkingen met PJ Harvey, KT Tunstall en Grandaddy, laat Howe Gelb zijn oeuvre onder handen nemen door Aarich Jespers en Kobe Proesmans. De orkestleiders van The Colorist Orchestra deden dat in 2016 ook al voor de IJslandse Emilíana Torrini, en zij was het die de 63-jarige Gelb overtuigde om de sprong te wagen. Het resultaat daarvan hoort u tijdens enkele optredens in onder meer de Botanique en de Handelsbeurs.

Howe Gelb «Emilíana is een vriendin. Als zij zegt dat Aarich en Kobe goed zijn, dan zijn ze goed.»