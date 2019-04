'Facebook is een veel groter gevaar voor onze democratie dan het islamisme'

Met een cappuccino uit de kantine van het Institut für die Wissenschaften vom Menschen ondernemen we in Trojanows sobere kantoor een namiddag lang een wereldreis, beginnend in Sofia, dat hij op z’n 6de met zijn ouders ontvluchtte. ‘De wereld is groot en overal loert redding’ heette de roman die hem in 1996 wijde bekendheid bracht, een decennium later gevolgd door ‘De wereldverzamelaar’. Nu heeft hij een intellectuele versnapering klaar, het essay ‘Na de vlucht’, met hoogst interessante en doorleefde beschouwingen over vlucht en migratie – de zijne en die van miljoenen anderen.

HUMO ‘Voor mijn ouders die mij de vlucht schonken,’ luidt de opdracht in uw boek. Niet elke vluchteling zal zijn lot een geschenk noemen.

ILIJA TROJANOW «Vluchten was een uitstekend idee! Ik heb er de hele wereld mee gewonnen en alleen een achterlijk landje, Bulgarije, mee verloren. Er zijn slechtere deals. Mijn vader had zijn politieke beweegredenen, maar hij was ook gemotiveerd door zijn behoefte om de wereld te zien, zijn intense verlangen naar individuele vrijheid. Het kon hem niet schelen waar hij vandaan kwam, hij was iemand die zichzelf elders opnieuw uitvond. Mijn moeder daarentegen heeft zich van de vlucht nooit hersteld, ze had het gevoel meer verloren te hebben dan gewonnen.»