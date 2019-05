In gesprek met 'verkiezingswinnaars' Peter Mertens en Tom Van Grieken: 'Bart De Wever heeft de nieuwe rechtse jeugd in onze armen geduwd'

Guy, we zijn serieus afgedwaald. Ik ga even terug naar de kern van de zaak: "NVA+VB hebben als 1ste programma-punt : de autonomie van Vlaanderen (in Europa). Met het geld dat daardoor vrij komt kunnen zowat alle problemen in Vlaanderen aangepakt worden" en "Met een NVA-lidkaart zeg ik NVA te stemmen. In het stemhokje zet ik een bolletje aan GROEN. Of omgekeerd. Dat is de truk: wees het paard van Troye, en verander van binnenuit ipv te staan roepen aan de zijkant." Stel na 26 mei 2019, een Vlaanderen met minister-president Bart De Wever, die zou beslissen om het uitgeven van Vlaams geld te beperken tot wat verhoudingsgewijs federaal verschuldigd is, dan komen er onmiddellijk een miljoen Walen op straat om Belgie te splitsen. Zo kan ik er nog wel bedenken Guy... In ieder geval, een onafhankelijk Vlaanderen dat zichzelf bedruipt, binnen Europa, is zovele malen beter, zowel voor de Vlamingen, de Walen als de Europeanen. De wereld evolueert. Sommige evoluties mislukken en zijn gedoemd om snel te verdwijnen. Belgie was goed bedoeld en loopt op zijn einde. Kom, we zullen je nog enkele jaartjes kado doen: in 2030 vieren we het 200 jarig bestaan van Belgie en meteen ook het einde. Daarna kunnen we NVA en VB afvoeren en zien wat we met PVDA kunnen aanvangen... of toch liever niet... dat laatste.