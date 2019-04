De 7 hoofdzonden van Barbara Sarafian: 'Pas nu besef ik hoe alles altijd alleen maar om seks draait'

Het is 16 april: Barbara Sarafian is jarig, ze wordt 51. We willen het hebben over de Zeven Hoofdzonden en ‘Baptiste’, de spin-off van de BBC-serie ‘The Missing’ waarin zij een hoofdrol speelt en die op Eén te zien is, maar de Notre-Dame van Parijs staat in brand. We zijn er niet goed van. ‘Logisch,’ zegt Sarafian, ‘de kathedraal staat symbool voor dingen waar we ons allemaal aan opgetrokken hebben: het katholieke geloof, de Disneyfilm met Quasimodo, noem maar op.’ En dan zegt ze, onnavolgbaar als altijd: ‘En dat het nu net in april gebeurt!’