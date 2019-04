'Ik ben nooit bang, ook niet toen ik oog in oog stond met gewapende kindsoldaten'

HUMO U was duidelijk aangedaan door het overlijden van die man: u kende hem ook door uw job als consul. Maakt u uw werk niet makkelijker door wat meer afstand te houden?

Hilde Van Inthoudt «Die betrokkenheid geeft me net een extra push. De Belgische gemeenschap in Nairobi is klein, waardoor je de meesten persoonlijk kent. Een paar maanden geleden heb ik een vrouw moeten vertellen dat haar man was omgekomen in een ongeluk. Dat is hard.»