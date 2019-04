In een hippe Gentse koffiebar spotten we, te midden van alle granola, kombucha en bebaarde mannen met mutsen, frontman Pieter-Paul Devos en drummer Pieter De Wilde. De Wilde leest de krant, Devos een verzameling kortverhalen van Ernest Hemingway.

PIETER-PAUL DEVOS «Ik ben een grote Hemingway-fan. Voorlopig vind ik ‘The Short Happy Life of Francis Macomber’ het beste kortverhaal uit de bundel. De Francis Mancomber uit de titel is een rijke Amerikaanse zakenman die samen met zijn vrouw gaat jagen in Afrika, en daarin bijgestaan wordt door de ervaren jager Robert Wilson. Op een bepaald moment loopt Francis bang weg van een gewonde leeuw, wat de anderen laf van hem vinden — zijn vrouw bedriegt hem zelfs met Robert. Wanneer ze later een gewonde buffel achternazitten, is Francis vastbesloten zijn mannetje te staan. Net wanneer hij het fatale schot lost, voelt hij zelf ‘a hot explosion, and that was all he felt’. Een kogel in z’n kop! Z’n vrouw had ook geschoten, maar het wordt in het midden gelaten of ze mikte op de buffel of op haar man. Het is heel machtig geschreven en zit vol schone zwartgalligheid. Toen we afgelopen zomer ‘RKTKN#3’ aan het opnemen waren, was ik ‘The Old Man and the Sea’ aan het lezen. Het nummer ‘Ernest’ is naar Hemingway vernoemd.»

HUMO ‘RKTKN#3’ werd opgenomen in Waimes.