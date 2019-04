Anuna De Wever: dagboek van een klimaatactivist (11) 'Miljoenen voor de Notre-Dame. En het klimaat?'

ZATERDAG 13/4 Coole shit

Opgestaan en meteen opgepikt door twee vrienden: vandaag gaan we naar Amsterdam en varen we mee met de Energy Observer, ’s werelds eerste boot op waterstof, waar ik een paar weken geleden nog over schreef. We doen er drie uur over om in Amsterdam te raken – mijn vriend rijdt een paar keer serieus verkeerd – maar uiteindelijk is het de moeite waard: het is zo cool om nog eens aan boord te zijn van een boot. We maken een klein tochtje en ik mag zelfs even aan het roer staan. Ook op het dek liggen is zalig. Alleen is het superkoud, waardoor ik er een verkoudheid aan overhoud.

We rijden door naar Den Haag, waar Julie en ik zullen blijven slapen. ’s Avonds belanden we nog in een leuke jazzbar, met een cool retro-interieur en leuke lampjes, zodat er een sexy sfeer hangt. De barman is heel chill en begint meteen met ons te socializen: ‘Wat brengt jullie naar Den Haag?’ Ik vertel hem dat ik hier morgen mijn boek over de klimaatspijbelaars kom voorstellen. ‘O, dan ben jij Anuna!’ En hij schenkt ons een paar gratis shotjes in. Ik ben helemaal fan van de Haagse jazzbars.

We slapen in het Mercury Hotel – de kamer is geregeld door de organisatie van het event. Het is er zo fancy! Het doet me denken: sinds Youth for Climate zit mijn agenda misschien overvol en moet ik hard werken, maar intussen beleef ik echt wel coole shit.