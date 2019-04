De crash van vlucht 302 van Ethiopian Airlines was een tragedie die 157 mensenlevens eiste, maar die ook grote gevolgen had voor de luchtvaart. Het was de tweede keer in amper vijf maanden tijd dat een splinternieuwe Boeing 737 MAX crashte: bij de ramp met Lion Air-vlucht 610 – het toestel stortte kort na opstijgen in de Javazee – waren in oktober 2018 189 mensen om het leven gekomen. Was het nog wel veilig om met dat type toestel te vliegen? De EU sloot na het tweede ongeval prompt haar luchtruim voor de Boeing 737 MAX, en ook op veel andere plekken moest het aan de grond blijven zolang er geen uitsluitsel was over de precieze oorzaak van de crash. Nu is die opheldering er: na analyse van de zwarte doos en opnames uit de cockpit, stelde een Ethiopische onderzoekscommissie een 33 pagina’s tellend rapport samen. Wat volgt is een gedetailleerde tijdlijn van zes minuten technisch én menselijk falen.

8.37:34

Een vliegtuig van het type Boeing 737 MAX wacht op de Addis Ababa Bole International Airport op het teken om startbaan 07R op te rijden. Het weer boven de luchthaven is zonnig, het is 16 graden Celsius. Een mooie dag om te vliegen.

Het vliegtuig, dat 160 zitplaatsen telt, is bijna volledig volgeboekt. Er zijn acht bemanningsleden en 149 passagiers aan boord, onder wie twee kinderen. De inzittenden zijn afkomstig uit 35 landen, er is ook één vrouw uit België bij. Wanneer het vliegtuig van de controletoren de toestemming krijgt om te vertrekken, rolt het naar voren en draait het in een bocht van 90 graden de startbaan op.