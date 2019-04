Het ene jaar schatten de bookmakers de kansen van Claudio Magris op de Nobelprijs wat hoger in dan het andere, maar hij staat aan de top van de Italiaanse letteren. Of zeg maar Europese letteren, want Europeser dan deze beroemde inwoner van Triëst is moeilijk te vinden. Hij is net 80 geworden en niet vrolijk gestemd: ‘Of het leven een geschenk of een vloek is, daar ben ik nog niet uit.’