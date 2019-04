Eeuwig spits Jan Mulder: U, lezer, oordeelt of uw voorkeur naar de mening van Jan Vertonghen of die van Jan Mulder gaat

'U, lezer, oordeelt of uw voorkeur naar de mening van Jan Vertonghen of die van Jan Mulder gaat'

Zou ik mezelf nog voetballer kunnen noemen, een mens met het ware gevoel, iemand die een bal kan wegtrappen in een vooraf door hem bepaalde richting? Kan ik meedenken met ervaringsdeskundigen van, laten we zeggen, het niveau Jan Vertonghen, vedette van Tottenham Hotspur en de Rode Duivels? Waarschijnlijk niet. Het is allemaal zo lang geleden. Wanneer deed ik eigenlijk nog lekker mee? Twaalf jaar vóór Frankrijk de doodstraf afschafte. Toen, in mei 1965, tekende ik een contract bij Anderlecht. De middeleeuwen. Tijdens mijn actieve carrière in de jaren 70 bij Ajax hebben ze er in Parijs nog drie met de guillotine onthoofd zonder dat de wereld ervan opkeek. ’t Was de wet bij onze Europese buren.

Ook het voetbalspel in 2019 heeft weinig overeenkomsten meer met dat van de jaren 60 van de vorige eeuw. De innige band die ondergetekende had met die sport, moet – het kan niet anders – ergens in de tijd zijn zoekgeraakt. Of is dat te scherp of zelfs geheel verkeerd gesteld, en weet ik nog exact álles van de handelingen die zich tussen een stopper en een spits afspelen? Ken ik alle geheime reflexen van de controleurs en de twee vrije mensen vóór hen bij druk vanuit het middenveld? Hoef ik qua feeling voor spelsituaties absoluut niet onder te doen voor Jan Vertonghen? We zullen de proef op de som nemen aan de hand van een hypermodern hulpstuk in het voetbal, de VAR, en diens beslissingen. U, lezer, oordeelt of uw voorkeur naar de mening van Jan Vertonghen of die van Jan Mulder gaat.

The Daily Telegraph publiceerde op 4 april een artikel onder de kop ‘VAR is changing the way players defend, says Vertonghen’. Volgens Jan gaan de verdedigers anders verdedigen omdat er dankzij de samenwerking met de VAR in het volgende seizoen, wanneer de Premier League de beschikking over de elektronische apparatuur krijgt, door de scheidsrechters veertig penalty’s méér zullen worden gegeven. Vertonghen: ‘Ik denk dat veel dingen op penalty’s lijken omdat de beelden in slow motion te zien zijn. Neem die strafschop in de laatste minuut van Manchester United in Parijs. Alles lijkt tegenwoordig op een strafschop. We zullen onze manier van verdedigen moeten veranderen.’

Mijn mening: de ‘dingen’ lijken juist op normale snelheid veel meer op een strafschop en een rode kaart dan op vertraagde beelden. Er zullen terécht meer penalty’s moeten worden gegeven. De vertraging maakt de dingen op de film zacht en onschuldig. Het spelregelboek heeft het dan ook niet over de brute kracht, maar over de intentie van een actie, duw of sprong des verdedigers zonder dat er een botsing dient te volgen.

Volgens Vertonghen zullen de scheidsrechters moeten leren te ‘denken als voetballers, om zekere bewegingen in het strafschopgebied te kunnen begrijpen’. De vraag luidt: welke voetballer dan? Jan Vertonghen? Jan Mulder? Mehdi Carcela? Sergio Ramos? Mulder: ‘Voetballers zijn bedriegers. Scheidsrechters moeten blijven denken als scheidsrechters. Als droge ambtenaren, graag. Benepen als het moet, als een pietje-precies.’

Vertonghen in The Daily Telegraph: ‘Wij hebben het bij de Spurs weleens over het verdedigen tijdens corners of vrije trappen. Je mag zelfs niemand meer aanraken. Vroeger was het nogal fysiek, maar op een faire manier. Nu ben je al bang als je te dicht bij een tegenstander in de buurt komt.’ Het duwen en trekken, neerhalen of meters verderop sleuren bij corners en vrije trappen wordt met de dag kolderieker, maar Jan V. is bang dat hij, meestal de duwer of trekker van dienst, te dicht bij een tegenstander in de buurt komt. Smetvrees? Gelukkig vertelt hij niet de waarheid. Ik kijk weleens naar wedstrijden in de Premier League: ze houden daar van dichtbevolkte doelgebieden na een gevaarlijke hoekschop, met lekker veel benen om pootje te haken. Het is de hoogste tijd voor een zeer, zeer strenge Britse VAR met de juiste Jan voor de monitor.