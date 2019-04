'Door te sterven heeft Johan Cruijff mijn leven gered'

Jan Mulder «De laatste jaren gebeurt het meer en meer: ik zit in een tv-studio over voetbal te keuvelen, er komt een zwart-witfragment voorbij van een wedstrijd die nog met een bal met een veter werd gespeeld, en meteen gaan alle blikken lachend mijn richting uit. ‘Nou Jan, deze mag jij even analyseren!’ Die grapjes beginnen me behoorlijk de keel uit te hangen. In die mate dat ik denk: ik ga al die grapjassen eens flink op hun nummer zetten, door mijn leven aanzíénlijk te verlengen. De wetenschap is al behoorlijk op weg, kan ik je vertellen. Onder meer met het vervangen van organen, en met het knippen in het DNA zodat allerlei ziektes kunnen worden uitgebannen.»

HUMO In je mailadres komt het getal 500 voor. Is dat de leeftijd die je hoopt te halen?